Блогер из Симферополя показала обстановку в супермаркете и призвала не сеять панику

Блогер-миллионник из Симферополя Александра Хадж опровергла слухи о панике и ажиотаже на продукты в Крыму. По словам девушки, обстановка в супермаркетах такая же, как и в другие дни: все товары на месте, люди ничего не скупают.

Блогер из Симферополя опровергла сообщения об ажиотаже в магазинах Крыма. Видео © VK / "Крым наш | Новости"

Крымчанка отправилась в гипермаркет "Ашан", после того как её подписчики стали спрашивать об обстановке на полуострове из-за произошедшего на Крымском мосту.

"Есть ли на полуострове какая-то паника, правда ли, что повсюду пустые прилавки... Я сейчас в "Ашане". Здесь всё, как в обычный выходной день. Все прилавки полные, никто ничего массово не скупает, продукты есть. Что там обычно гребут, консервы? Вот — полный консервный ряд, людей в нём нет. Не верьте фейкам, не сейте панику", — посоветовала она.