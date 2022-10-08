Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России, пока может выдержать давление ЕС

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России до тех пор, пока может выдерживать внешнее давление и терпеть ущерб. Он этом он сообщил, выступая с обращением к нации.

"Мы будем вести себя в соответствии с интересами Сербии. Мы будем придерживаться такой позиции до тех пор, пока ущерб, который будет нанесён Сербии, не станет больше всего остального", — сказал Вучич.

Однако консенсуса по этому поводу на данный момент у властей ещё нет, добавил он. Вучич подчеркнул, что в вопросе перемены политики Сербии лично он действует осторожно.

"Возможно, будущее правительство примет другое решение, но до сих пор такого отношения не было", — сказал сербский лидер.