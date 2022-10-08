Лайф показал обстановку на трассе "Таврида" после ЧП на Крымском мосту

Обстановка на дорогах Крыма спокойная, люди не паникуют и не пытаются покинуть полуостров. На видео, снятом SHOT на трассе "Таврида", между Керчью и Симферополем, видно, что на заправках хоть и наблюдаются очереди, однако они небольшие, а цены на бензин находятся на прежнем уровне.