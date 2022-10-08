Лайф показал обстановку на трассе "Таврида" после ЧП на Крымском мосту
Обстановка на дорогах Крыма спокойная, люди не паникуют и не пытаются покинуть полуостров. На видео, снятом SHOT на трассе "Таврида", между Керчью и Симферополем, видно, что на заправках хоть и наблюдаются очереди, однако они небольшие, а цены на бензин находятся на прежнем уровне.
Обстановка на дорогах полуострова Крым после диверсии. Видео © SHOT
"Что бы там всякие странные паблики и люди ни говорили, что "Таврида", много людей, кто-то из Крыма выезжает, (на самом деле. — Прим. Лайфа.) что спереди никого, что сзади никого. Пустая трасса".
Напомним, сегодня утром, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Предварительно, погибло три человека. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении моста. Ущерб оценили примерно в 500 миллионов рублей. Известно, что около четырёх тысяч туристов должны покинуть Крым в ближайшие несколько дней. При этом общее количество находящихся в республике путешественников превышает 50 тысяч человек.