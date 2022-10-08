"Я его строил, знаю": Кот Мостик пообещал скоро восстановить движение по Крымскому мосту
Кот Мостик заверил, что с Крымским мостом всё будет хорошо
Символ Крымского моста кот Мостик. Фото © t.me / "Кот Мостик"
Символ Крымского моста кот Мостик призвал всех подписчиков успокоиться и пообещал в скором времени восстановить движение. Запись появилась в телеграм-канале хвостатого "инспектора".
"Друзья, без паники! С Крымским мостом всё будет хорошо. Я его строил, знаю. Всё приведут в порядок, и машины с поездами снова поедут", — заверил Мостик и напомнил о том, что сейчас движение по мосту приостановлено.
Сегодня на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. Сообщалось, что ЧП обошлось без пострадавших, однако позже стало известно о трёх погибших. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". При этом польские депутаты обрадовались подрыву, а глава МИД Эстонии поздравил украинский спецназ после происшествия.