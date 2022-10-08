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8 октября, 12:18

В Молдавии задержали мужчину, бросившего петарды во двор Посольства РФ в Кишинёве

В Молдавии задержали сорокалетнего мужчину, который бросил петарды во двор российского посольства и разрисовал краской ворота, сообщает телеканал "ТВ-8".

Хулиган бросил петарды во двор посольства РФ в Кишинёве. Видео © Telegram / Кишинёв в теме

Надпись на воротах российского посольства в Кишинёве. Фото © Telegram / Stop russian agression

Надпись на воротах российского посольства в Кишинёве. Фото © Telegram / Stop russian agression

Согласно его данным, мужчина оставил на воротах представительства в Кишинёве нецензурную надпись, а после взобрался на забор и стал кричать антироссийские лозунги, обращая на себя всеобщее внимание и игнорируя призывы правоохранителей прекратить.

"После инцидента мужчина был задержан на 72 часа и находится под следствием по обвинению в хулиганстве", — говорится в сообщении.

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Кстати, ранее Лайф писал, что жителям Молдавии, которые приняли решение участвовать в спецоперации на стороне России, пригрозили лишением гражданства. Предупреждение озвучила президент республики Майя Санду. По её словам, также изучается возможность ужесточения наказания для граждан, которые захотят быть наёмниками.

Обложка ©

Telegram / Кишинёв в теме

Николь Вербер

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