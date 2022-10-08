В Молдавии задержали мужчину, бросившего петарды во двор Посольства РФ в Кишинёве

В Молдавии задержали сорокалетнего мужчину, который бросил петарды во двор российского посольства и разрисовал краской ворота, сообщает телеканал "ТВ-8".

Хулиган бросил петарды во двор посольства РФ в Кишинёве. Видео © Telegram / Кишинёв в теме

Надпись на воротах российского посольства в Кишинёве. Фото © Telegram / Stop russian agression

Согласно его данным, мужчина оставил на воротах представительства в Кишинёве нецензурную надпись, а после взобрался на забор и стал кричать антироссийские лозунги, обращая на себя всеобщее внимание и игнорируя призывы правоохранителей прекратить.

"После инцидента мужчина был задержан на 72 часа и находится под следствием по обвинению в хулиганстве", — говорится в сообщении.