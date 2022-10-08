Глава МАГАТЭ Гросси в ближайшее время посетит Россию и вернётся на Украину

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси скоро посетит Россию, а после — отправится на Украину для переговоров по теме создания вокруг Запорожской АЭС зоны ядерной безопасности и защиты. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой организации.

"В ближайшее время я поеду в Российскую Федерацию, а затем вернусь на Украину, чтобы договориться о зоне ядерной безопасности и защиты вокруг станции", — заявил он.

Гросси также подчеркнул безответственность возобновившихся обстрелов объекта. По его убеждению, Запорожскую АЭС надо защищать.