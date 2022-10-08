Глава МАГАТЭ Гросси в ближайшее время посетит Россию и вернётся на Украину
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси скоро посетит Россию, а после — отправится на Украину для переговоров по теме создания вокруг Запорожской АЭС зоны ядерной безопасности и защиты. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой организации.
"В ближайшее время я поеду в Российскую Федерацию, а затем вернусь на Украину, чтобы договориться о зоне ядерной безопасности и защиты вокруг станции", — заявил он.
Гросси также подчеркнул безответственность возобновившихся обстрелов объекта. По его убеждению, Запорожскую АЭС надо защищать.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевские власти хотели превратить Запорожскую АЭС в "грязную ядерную бомбу". Так она объяснила постоянные обстрелы станции со стороны ВСУ. А глава Администрации Энергодара Александр Волга сообщил о начале регламентных работ по перезапуску двух энергоблоков ЗАЭС — пятого и шестого. Он подчеркнул, что ремонтные работы ведутся постоянно, чтобы устранить все последствия украинских атак.
ТАСС / Сергей Мальгавко