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8 октября, 12:01

Глава МАГАТЭ Гросси в ближайшее время посетит Россию и вернётся на Украину

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси скоро посетит Россию, а после — отправится на Украину для переговоров по теме создания вокруг Запорожской АЭС зоны ядерной безопасности и защиты. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой организации.

"В ближайшее время я поеду в Российскую Федерацию, а затем вернусь на Украину, чтобы договориться о зоне ядерной безопасности и защиты вокруг станции", — заявил он.

Гросси также подчеркнул безответственность возобновившихся обстрелов объекта. По его убеждению, Запорожскую АЭС надо защищать.

ВСУ повредили последнюю линию связи между ЗАЭС и энергосистемой Украины

ВСУ повредили последнюю линию связи между ЗАЭС и энергосистемой Украины

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевские власти хотели превратить Запорожскую АЭС в "грязную ядерную бомбу". Так она объяснила постоянные обстрелы станции со стороны ВСУ. А глава Администрации Энергодара Александр Волга сообщил о начале регламентных работ по перезапуску двух энергоблоков ЗАЭС — пятого и шестого. Он подчеркнул, что ремонтные работы ведутся постоянно, чтобы устранить все последствия украинских атак.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Матвей Шандрыголов

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