В Донецке загорелась типография после обстрела ВСУ
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, из-за чего началось возгорание местной типографии. Лайф публикует видео с места происшествия, где клубы чёрного дыма и огонь охватили практически все складские помещения здания.
Загорелась типография после обстрела Донецка. Видео © LIFE
"В результате обстрела Кировского района произошло возгорание производственных помещений типографии. Также повреждён газопровод высокого давления", — сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.
По данным МЧС ДНР, площадь пожара на территории типографии составляет более трёх тысяч квадратных метров, на складах горят бумага и лакокрасочные изделия. О пострадавших не сообщается.
Ранее стало известно, что начальник автоколонны погиб при обстреле ВСУ автопарка в Донецке 4 октября. Мэр города Алексей Кулемзин опубликовал фото с последствиями атаки, на котором видны выбитые окна в здании и повреждённые автобусы.
LIFE