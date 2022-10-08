НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 октября, 11:40

В Донецке загорелась типография после обстрела ВСУ

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, из-за чего началось возгорание местной типографии. Лайф публикует видео с места происшествия, где клубы чёрного дыма и огонь охватили практически все складские помещения здания.

Загорелась типография после обстрела Донецка. Видео © LIFE

"В результате обстрела Кировского района произошло возгорание производственных помещений типографии. Также повреждён газопровод высокого давления", сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

По данным МЧС ДНР, площадь пожара на территории типографии составляет более трёх тысяч квадратных метров, на складах горят бумага и лакокрасочные изделия. О пострадавших не сообщается.

Вместо окон и стен мусор: Лайф публикует видео последствий обстрела ВСУ Донецка

Вместо окон и стен мусор: Лайф публикует видео последствий обстрела ВСУ Донецка

Ранее стало известно, что начальник автоколонны погиб при обстреле ВСУ автопарка в Донецке 4 октября. Мэр города Алексей Кулемзин опубликовал фото с последствиями атаки, на котором видны выбитые окна в здании и повреждённые автобусы.

Обложка ©

LIFE

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров