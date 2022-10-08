В Донецке загорелась типография после обстрела ВСУ

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, из-за чего началось возгорание местной типографии. Лайф публикует видео с места происшествия, где клубы чёрного дыма и огонь охватили практически все складские помещения здания.

Загорелась типография после обстрела Донецка. Видео © LIFE

"В результате обстрела Кировского района произошло возгорание производственных помещений типографии. Также повреждён газопровод высокого давления", — сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

По данным МЧС ДНР, площадь пожара на территории типографии составляет более трёх тысяч квадратных метров, на складах горят бумага и лакокрасочные изделия. О пострадавших не сообщается.