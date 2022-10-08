В ГД увидели "почерк смертника" в подрыве Крымского моста и порассуждали об ответе цитатой Путина

В подрыве Крымского моста читается "чистый почерк смертника", а наш президент однажды говорил, что надо делать с террористами. Так прокомментировал ситуацию Лайфу депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

Депутат Алексей Журавлёв прокомментировал удары по Крымскому мосту словами из речи Путина. Видео © LIFE

"Мы что, не понимаем, что происходит? Зеленский уже заявил, что необходим "превентивный ядерный удар по России". Мы этого дожидаемся?" — высказался Журавлёв.

Депутат подчеркнул, что организовать теракт мог лишь один человек, "и его фамилия — Зеленский". Поэтому, вместо того чтобы выяснять, кто причастен к ЧП, надо действовать. Журавлёв отметил, что при этом крымчанам не надо переживать по поводу продовольствия, потому что продуктов в регионе будет более чем достаточно.

"Ничего запасать не надо, это точно. Другой вопрос, что оставлять это без ответа нельзя, это точно. Я думаю, что это [восстановление моста] будет сделано достаточно быстро даже при самых не оптимистичных условиях. Думаю, до конца октября будет сделано", — продолжил парламентарий.

Журавлёв также привёл известную в народе фразу президента Владимира Путина, говоря о наказании для виновников произошедшего.