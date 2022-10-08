СКР показал видео работы криминалистов на месте подрыва Крымского моста

Криминалисты Следственного Комитета РФ прибыли на место подрыва грузовика на Крымском мосту. В телеграм-канале ведомства опубликованы кадры оперативных мероприятий.

Криминалисты Следственного Комитета РФ прибыли на место подрыва грузовика на Крымском мосту.Видео © t.me / Следком

Следователи СК РФ установят обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления. По факту подрыва грузовика на Крымском мосту уже возбуждено уголовное дело. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.