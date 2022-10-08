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8 октября, 11:51

СКР показал видео работы криминалистов на месте подрыва Крымского моста

Криминалисты Следственного Комитета РФ прибыли на место подрыва грузовика на Крымском мосту. В телеграм-канале ведомства опубликованы кадры оперативных мероприятий.

Криминалисты Следственного Комитета РФ прибыли на место подрыва грузовика на Крымском мосту.Видео © t.me / Следком

Следователи СК РФ установят обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления. По факту подрыва грузовика на Крымском мосту уже возбуждено уголовное дело. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Также, благодаря оперативным действиям сотрудником СКР, известны данные грузового автомобиля и его собственника. Им оказался житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия.

По факту подрыва грузовика на Крымском мосту возбуждено уголовное дело

По факту подрыва грузовика на Крымском мосту возбуждено уголовное дело

Сегодня на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. Сообщалось, что ЧП обошлось без пострадавших, однако позже стало известно о трёх погибших. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". При этом польские депутаты обрадовались подрыву, а глава МИД Эстонии поздравил украинский спецназ после происшествия.

Обложка ©

Кадр из видео / t.me / Следком

Оксана Попова
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