СКР показал видео работы криминалистов на месте подрыва Крымского моста
Криминалисты Следственного Комитета РФ прибыли на место подрыва грузовика на Крымском мосту. В телеграм-канале ведомства опубликованы кадры оперативных мероприятий.
Криминалисты Следственного Комитета РФ прибыли на место подрыва грузовика на Крымском мосту.Видео © t.me / Следком
Следователи СК РФ установят обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления. По факту подрыва грузовика на Крымском мосту уже возбуждено уголовное дело. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.
Также, благодаря оперативным действиям сотрудником СКР, известны данные грузового автомобиля и его собственника. Им оказался житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия.
Сегодня на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. Сообщалось, что ЧП обошлось без пострадавших, однако позже стало известно о трёх погибших. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". При этом польские депутаты обрадовались подрыву, а глава МИД Эстонии поздравил украинский спецназ после происшествия.
Кадр из видео / t.me / Следком