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8 октября, 11:47

Эксперт спрогнозировал сроки ремонта Крымского моста

В Союзе инженеров России считают, что Крымский мост будет восстановлен за два месяца

Крымский мост является уникальным сооружением, который может простоять сто лет, а на его восстановление после подрыва грузовика может уйти до двух месяцев. Об этом Лайфу заявил вице-президент Союза инженеров России Игорь Лукьянчиков.

Вице-президент Союза инженеров России Игорь Лукьянчиков рассказал, когда могут восстановить Крымский мост. Видео © LIFE

Он напомнил, что при строительстве объекта использовались наиболее прочные марки бетона, а разрушить основание моста практически невозможно.

"Сейчас на месте работают эксперты, следователи, криминалисты СК РФ. Я думаю, что в кратчайшие сроки будет определён характер повреждений. Пока то, что мы видим, — обрушение автомобильных полотен. Это восстанавливается. Я думаю, что если мост был построен за два года, то речь о восстановлении этих пролётов будет идти месяц-два максимум. Ничего невозможного нет, мост будет запущен в кратчайшие сроки", — заметил Лукьянчиков.

По словам эксперта, если нет скрытых повреждений конструкций моста, то каких-либо особых проблем для восстановления моста не будет, а начаться оно может на следующей неделе. Для этого будет сделан демонтаж разрушенных пролётов и сборка нового участка полотна.

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Напомним, что сегодня на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". Союз страховщиков оценил ущерб в 500 млн рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, восстановление объекта может начаться уже сегодня. В результате подрыва грузовика, по данным СКР, погибли три человека.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Ольга Годуненко

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