Эксперт спрогнозировал сроки ремонта Крымского моста

Крымский мост является уникальным сооружением, который может простоять сто лет, а на его восстановление после подрыва грузовика может уйти до двух месяцев. Об этом Лайфу заявил вице-президент Союза инженеров России Игорь Лукьянчиков.

Вице-президент Союза инженеров России Игорь Лукьянчиков рассказал, когда могут восстановить Крымский мост. Видео © LIFE

Он напомнил, что при строительстве объекта использовались наиболее прочные марки бетона, а разрушить основание моста практически невозможно.

"Сейчас на месте работают эксперты, следователи, криминалисты СК РФ. Я думаю, что в кратчайшие сроки будет определён характер повреждений. Пока то, что мы видим, — обрушение автомобильных полотен. Это восстанавливается. Я думаю, что если мост был построен за два года, то речь о восстановлении этих пролётов будет идти месяц-два максимум. Ничего невозможного нет, мост будет запущен в кратчайшие сроки", — заметил Лукьянчиков.