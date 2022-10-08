Минпромторг заверил, что товарных запасов в Крыму и Севастополе достаточно

Крым и Севастополь обеспечены необходимыми товарами на достаточном уровне, заявили в пресс-службе Минпромторга РФ. В ведомстве подчеркнули, что данным вопросом занимаются торговые организации региона.

"По информации от Крыма и Севастополя товарные запасы в этих регионах находятся на достаточном уровне. Торговые организации поддерживают и пополняют запасы товаров первой необходимости в магазинах", — заявили в ведомстве.

В пресс-службе сообщили, что министерство, региональные власти и федеральные органы исполнительной власти следят за ситуацией, а сам Минпромторг и торговые сети регулярно мониторят ситуацию с запасами социально значимой продукции.