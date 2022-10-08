Минпромторг заверил, что товарных запасов в Крыму и Севастополе достаточно
Крым и Севастополь обеспечены необходимыми товарами на достаточном уровне, заявили в пресс-службе Минпромторга РФ. В ведомстве подчеркнули, что данным вопросом занимаются торговые организации региона.
"По информации от Крыма и Севастополя товарные запасы в этих регионах находятся на достаточном уровне. Торговые организации поддерживают и пополняют запасы товаров первой необходимости в магазинах", — заявили в ведомстве.
В пресс-службе сообщили, что министерство, региональные власти и федеральные органы исполнительной власти следят за ситуацией, а сам Минпромторг и торговые сети регулярно мониторят ситуацию с запасами социально значимой продукции.
Сегодня на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По предварительным данным, три человека погибли. Президент России Владимир Путин поручил создать комиссию в связи с ЧП и заслушал доклады премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей различных силовых ведомств.
ТАСС / Сергей Мальгавко