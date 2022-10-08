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8 октября, 11:58

Вучич: Сербии предложили членство в ЕС в обмен на вступление Косова в ООН

Сербия получила новое предложение от стран Запада вступить в ЕС, по которому в обмен предлагается дать согласие на членство Косова в ООН, что неприемлемо для Белграда. Об этом в своём обращении к гражданам рассказал президент страны Александр Вучич.

"Сербия за это, что не конкретизировано, но получила бы быстрое вступление в ЕС и, вероятно, значительную экономическую выгоду… Я ответил, что для Сербии по конституции и не только по конституции неприемлемо, чтобы Косово стало членом ООН", — заявил Вучич.

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Ранее Лайф сообщал, что Вучич пообещал не дать Косову стать членом ООН, пока он является президентом Сербии.

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Getty Images / Milos Miskov / Anadolu Agency

Артур Белкин

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