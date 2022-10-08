В Германии остановили движение поездов из-за диверсии
На севере Германии временно остановили своё движение поездов из-за произошедшей диверсии. Об этом говорится в сообщении агентства dpa со ссылкой на представителя компании-перевозчика Deutsche Bahn.
"Из-за диверсии на кабелях, необходимых для движения поездов, Deutsche Bahn пришлось остановить движение поездов на севере страны почти на три часа сегодня утром", — отмечается в тексте.
Позднее движение поездов было восстановлено, однако перевозчик не исключает наличия задержек в расписании и новых сбоев.
Ранее Лайф сообщал о столкновении двух поездов недалеко от города Новска в Хорватии, в результате которого погибло шесть человек.
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Getty Images / Lennart Preiss