В Германии остановили движение поездов из-за диверсии

На севере Германии временно остановили своё движение поездов из-за произошедшей диверсии. Об этом говорится в сообщении агентства dpa со ссылкой на представителя компании-перевозчика Deutsche Bahn.

"Из-за диверсии на кабелях, необходимых для движения поездов, Deutsche Bahn пришлось остановить движение поездов на севере страны почти на три часа сегодня утром", — отмечается в тексте.

Позднее движение поездов было восстановлено, однако перевозчик не исключает наличия задержек в расписании и новых сбоев.