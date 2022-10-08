Экс-генерал ФСБ считает, что подорвать грузовик на Крымском мосту могли дистанционно

Подрыв грузовика на Крымском мосту могли совершить с помощью радиоканала. Такое мнение высказал в беседе с РИА "Новости" генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов. Также он исключил версию, что взрыв осуществили по таймеру, так как это исключает синхронность.

"Возможно, это было совершено с помощью какого-то радиоканала. Но, безусловно, в этом сейчас будут разбираться наши правоохранительные органы, которые уже точно установят, как и кто это совершил", — сказал он.