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8 октября, 12:20

Экс-генерал ФСБ считает, что подорвать грузовик на Крымском мосту могли дистанционно

Экс-генерал ФСБ Михайлов: Подорвать грузовик на Крымском мосту могли через радиоканал

Подрыв грузовика на Крымском мосту могли совершить с помощью радиоканала. Такое мнение высказал в беседе с РИА "Новости" генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов. Также он исключил версию, что взрыв осуществили по таймеру, так как это исключает синхронность.

"Возможно, это было совершено с помощью какого-то радиоканала. Но, безусловно, в этом сейчас будут разбираться наши правоохранительные органы, которые уже точно установят, как и кто это совершил", — сказал он.

Также он добавил, что взрывное устройство в грузовике определить на пропускном пункте очень сложно, ведь любой досмотр, по словам эксперта, проводится визуально.

Появилось видео досмотра на посту ГИБДД фуры, которая могла взорваться на Крымском мосту

Появилось видео досмотра на посту ГИБДД фуры, которая могла взорваться на Крымском мосту

Сегодня на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. Сообщалось, что ЧП обошлось без пострадавших, однако позже стало известно о трёх погибших. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". При этом польские депутаты обрадовались подрыву, а глава МИД Эстонии поздравил украинский спецназ после происшествия.

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ТАСС / Владимир Мордунов

Оксана Попова

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