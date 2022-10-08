Экс-генерал ФСБ считает, что подорвать грузовик на Крымском мосту могли дистанционно
Экс-генерал ФСБ Михайлов: Подорвать грузовик на Крымском мосту могли через радиоканал
Подрыв грузовика на Крымском мосту могли совершить с помощью радиоканала. Такое мнение высказал в беседе с РИА "Новости" генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов. Также он исключил версию, что взрыв осуществили по таймеру, так как это исключает синхронность.
"Возможно, это было совершено с помощью какого-то радиоканала. Но, безусловно, в этом сейчас будут разбираться наши правоохранительные органы, которые уже точно установят, как и кто это совершил", — сказал он.
Также он добавил, что взрывное устройство в грузовике определить на пропускном пункте очень сложно, ведь любой досмотр, по словам эксперта, проводится визуально.
Сегодня на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. Сообщалось, что ЧП обошлось без пострадавших, однако позже стало известно о трёх погибших. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". При этом польские депутаты обрадовались подрыву, а глава МИД Эстонии поздравил украинский спецназ после происшествия.
ТАСС / Владимир Мордунов