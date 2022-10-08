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Опубликовано 8 октября 2022, 12:30
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Опубликовано видео зачистки Первомайского от ВСУ бойцами 11-го полка и батальона "Сомали"

Народная милиция ДНР в своём телеграм-канале опубликовала кадры работы батальона "Сомали" и 11-го полка НМ ДНР и уничтожение военнослужащих ВСУ в населённом пункте Первомайское.

В ДНР показали кадры уничтожения боевиков ВСУ в Первомайском. Видео © t.me / Народная милиция ДНР

Подразделения сумели обнаружить в Первомайском опорный пункт украинских военных, который располагался в обычном жилом доме. По нему был нанесён удар, а корректировка действий артиллерии велась с беспилотника.

"Я думаю их покосило там очень хорошо. Думаю, там мало осталось живых", — заметил один из бойцов.

Военкор RT Андрей Филатов получил ранение в районе Первомайского
Военкор RT Андрей Филатов получил ранение в районе Первомайского

Ранее Лайф сообщал, что российские военные в ходе специальной военной операции на Украине нанесли удары по трём бригадам ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, уничтожив больше сотни военных.

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t.me / Народная милиция ДНР

Артур Белкин
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