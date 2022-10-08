Опубликовано видео зачистки Первомайского от ВСУ бойцами 11-го полка и батальона "Сомали"

Народная милиция ДНР в своём телеграм-канале опубликовала кадры работы батальона "Сомали" и 11-го полка НМ ДНР и уничтожение военнослужащих ВСУ в населённом пункте Первомайское.

В ДНР показали кадры уничтожения боевиков ВСУ в Первомайском. Видео © t.me / Народная милиция ДНР

Подразделения сумели обнаружить в Первомайском опорный пункт украинских военных, который располагался в обычном жилом доме. По нему был нанесён удар, а корректировка действий артиллерии велась с беспилотника.

"Я думаю их покосило там очень хорошо. Думаю, там мало осталось живых", — заметил один из бойцов.