Три усиленные роты ВСУ на пикапах и БМП попытались форсировать реку Жеребец

Российские военные сорвали очередную попытку бойцов ВСУ форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении, уничтожено более 30 военнослужащих. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении при очередной безуспешной попытке форсирования силами двух усиленных рот ВСУ реки Жеребец российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и пять пикапов", — заявил Конашенков.