Три усиленные роты ВСУ на пикапах и БМП попытались форсировать реку Жеребец
Российские военные сорвали попытки ВСУ форсировать реку Жеребец
Российские военные сорвали очередную попытку бойцов ВСУ форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении, уничтожено более 30 военнослужащих. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении при очередной безуспешной попытке форсирования силами двух усиленных рот ВСУ реки Жеребец российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и пять пикапов", — заявил Конашенков.
Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ остановили наступление ВСУ в Николаевской и Херсонской областях и отбросили противника на исходные позиции.
ТАСС / Владимир Гердо