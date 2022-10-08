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8 октября, 12:46

Войска России отразили контратаку ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военные уничтожили более 90 украинских боевиков в ходе отражения контратаки двух бригад ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом в ходе очередного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении отражена попытка контратаки подразделений 115-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады президента Украины. Уничтожено более 90 украинских военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей", заявил он.

Российские военные поразили шесть пунктов управления ВСУ за сутки

Российские военные поразили шесть пунктов управления ВСУ за сутки

Ранее Лайф сообщал, что российские военные в ходе специальной военной операции на Украине нанесли удары по трём бригадам ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, уничтожив больше сотни военных.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Шандрыголов

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