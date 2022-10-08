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Регион
Опубликовано 8 октября 2022, 12:42
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ВСУ за день потеряли более 240 бойцов на Николаевско-Криворожском направлении

ВС России уничтожили более 240 украинских военных на Николаевско-Криворожском направлении

Вооружённые силы РФ (ВС РФ) отбили очередные попытки украинских военных наступить на Николаевско-Криворожском направлении в Херсонской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате нанесения российскими подразделениями огневого поражения противнику уничтожено более 240 украинских военнослужащих, 12 танков, 14 боевых бронированных машин, восемь единиц автомобильной техники и четыре артиллерийских орудия", — заявил Конашенков.

По словам представителя ведомства, украинские военные действовали силами трёх батальонных тактических групп, танкового батальона и батальона нацгвардии, который прибыл с Западной Украины. Однако, все атаки ВСУ были отражены российскими подразделениями.

Опубликовано видео зачистки Первомайского от ВСУ бойцами 11-го полка и батальона "Сомали"
Опубликовано видео зачистки Первомайского от ВСУ бойцами 11-го полка и батальона "Сомали"

Ранее Лайф сообщал, что российские военные сорвали очередную попытку бойцов ВСУ форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении, уничтожив более 30 военнослужащих.

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ТАСС / Станислав Красильников

Артур Белкин
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