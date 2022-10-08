ВСУ за день потеряли более 240 бойцов на Николаевско-Криворожском направлении

Вооружённые силы РФ (ВС РФ) отбили очередные попытки украинских военных наступить на Николаевско-Криворожском направлении в Херсонской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате нанесения российскими подразделениями огневого поражения противнику уничтожено более 240 украинских военнослужащих, 12 танков, 14 боевых бронированных машин, восемь единиц автомобильной техники и четыре артиллерийских орудия", — заявил Конашенков.

По словам представителя ведомства, украинские военные действовали силами трёх батальонных тактических групп, танкового батальона и батальона нацгвардии, который прибыл с Западной Украины. Однако, все атаки ВСУ были отражены российскими подразделениями.