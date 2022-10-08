ВСУ за день потеряли более 240 бойцов на Николаевско-Криворожском направлении
ВС России уничтожили более 240 украинских военных на Николаевско-Криворожском направлении
Вооружённые силы РФ (ВС РФ) отбили очередные попытки украинских военных наступить на Николаевско-Криворожском направлении в Херсонской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате нанесения российскими подразделениями огневого поражения противнику уничтожено более 240 украинских военнослужащих, 12 танков, 14 боевых бронированных машин, восемь единиц автомобильной техники и четыре артиллерийских орудия", — заявил Конашенков.
По словам представителя ведомства, украинские военные действовали силами трёх батальонных тактических групп, танкового батальона и батальона нацгвардии, который прибыл с Западной Украины. Однако, все атаки ВСУ были отражены российскими подразделениями.
Ранее Лайф сообщал, что российские военные сорвали очередную попытку бойцов ВСУ форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении, уничтожив более 30 военнослужащих.
ТАСС / Станислав Красильников