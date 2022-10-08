Как грузовик со взрывчаткой попал на Крымский мост Оглавление Террористы в Киеве Бомба на колёсах Кто охраняет мост У силовиков, расследующих обстоятельства подрыва Крымского моста, уже есть вопросы к структурам, которые обеспечивали безопасность объекта. На что шли миллиарды из бюджета, которые они осваивали? 77537 77537 Пожар на Крымском мосту. Обложка © ТАСС / Моя Феодосия

Как уже установлено, в районе шести часов утра на автомобильном мосту через Керченский пролив (ветка в направлении с Таманского полуострова в Керчь) взорвалась фура. Взрыв был такой силы, что в воду обрушилось несколько пролётов. В этот момент по соседней железнодорожной ветке проходил состав с топливом — загорелось шесть цистерн. Рядом с фурой ехал легковой автомобиль, взрывная волна сбросила его в воду. Находившиеся в машине люди, а также водитель фуры погибли. Примерно в 10 утра пожар был ликвидирован. Главы МЧС и Минтранса уже выехали на место теракта. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, квалификация уточняется.

По предварительным данным, критичных разрушений инфраструктуры моста не произошло, целы все судоходные арки. Повреждено 1,3 километра железнодорожного полотна и несколько пролётов автомобильного моста по ветке, ведущей в Крым (вторая ветка цела). Эксперты говорят, что восстановить мост возможно в течение полутора месяцев, а предварительный ущерб от теракта составляет около полумиллиарда рублей.





Террористы в Киеве

Украинские власти практически сразу взяли на себя ответственность за теракт. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк так прокомментировал взрыв в соцсетях: — Крым, мост, начало. Всё незаконное должно быть разрушено...

Подрыв может также быть связан с готовящимся контрнаступлением ВСУ на юге, ведь Крымский мост — важный логистический канал, снабжающий нашу военную группировку на Херсонском направлении. "Украинская правда" уже сообщила, что организацией диверсии на Крымском мосту занималась СБУ.

Люди позируют перед изображением почтовой марки, на которой изображён горящий Керченский мост, 8 октября 2022 года в центре Киева, Украина. Фото © Getty Images / Ed Ram

Бомба на колёсах

Судя по видео, на мосту взорвалась фура. Подорвать её мог террорист-смертник, либо водителя использовали втёмную. Организаторы теракта практически по секундам рассчитали время, когда рядом проходил поезд с топливными цистернами, либо их действия координировались через спутник. Эксперты полагают, что вес взрывчатки, которая была спрятана в прицепе, мог достигать трёх тонн.

По данным телеграм-канала Mash, грузовик выехал из Краснодара. Это был американский тягач International с красной кабиной и пробегом 870 000 км. Прицеп был белого цвета без каких-либо логотипов. По данным телеграм-канала SHOT, в Краснодаре проходят обыски в квартире у некоего 25-летнего Самира Юсубова. Территорию вокруг дома патрулирует полиция. Его родственники утверждают, что недавно он продал грузовик, но новый собственник ещё не успел переоформить машину на своё имя. Сейчас спецслужбы проверяют данные продавца и покупателя. Не исключено, что у него были поддельные документы. Всё это в пользу версии о хорошо подготовленном теракте.

Спецслужбы выясняют все обстоятельства, как начинённый взрывчаткой грузовик смог попасть на Крымский мост. На въезде расположены стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035 управления ведомственной охраны Минтранса России, которые должны просвечивать все транспортные средства. Возможности досмотрового оборудования позволяют определить следы наркотиков, взрывчатки и химических веществ даже через два месяца после контакта с ними.

У силовиков уже есть вопросы к дежурной смене ведомственной охраны Минтранса России, к сотрудникам ГИБДД, которые также досматривают транспорт, и к работе оборудования.

В распоряжении телеграм-канала Mash оказались записи с камер наблюдения на КПП Крымского моста. Хорошо видно, что фуру остановили на посту, водитель спокойно открыл двери прицепа, гаишник бегло заглянул внутрь, после чего отпустил машину. Никакого досмотра не было, полностью загруженный автомобиль почему-то не загоняли на рентген. По бумагам в прицепе находилась паллетная плёнка на поддонах. Не исключено, что водителя могли отпустить без досмотра за взятку.

Кто охраняет мост

Охрану Крымского моста с момента его открытия в 2018 году обеспечивает ФГУП "Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации". Это собственная военизированная охрана Минтранса — практически монополист на рынке охраны государственных объектов транспортной инфраструктуры.

В Крыму ФГУП "УВО Минтранса России" занимается охраной не только керченского транспортного перехода, но и участков трасс А-290 (бывшая М25) Новороссийск – Керчь и А-291 ("Таврида"). Предприятие получает от Минтранса и его подведомственных организаций большие деньги.

Среди самых крупных заказчиков услуг ведомственной охраны — ФКУ Упрдор "Тамань". В 2017 году управление дорог заключило с УВО контракт на разработку, установку и обслуживание систем безопасности Крымского моста на сумму почти четыре млрд рублей.

Контракт был рассчитан на четыре года, однако по факту на его завершение ведомству понадобилось почти пять лет. Организацию дважды штрафовали за ненадлежащее исполнение обязательств по договору и срыв сроков контракта на сумму 52,3 миллиона рублей, из которых ФГУП "УВО Минтранса России" на данный момент выплатило лишь 1,6 миллиона.

И это не единственная неприятность охранников. Только в текущем году "УВО Минтранса" стало ответчиком по 22 арбитражным делам, большинство из которых заводились по искам различных ФКУ и связаны с обязательствами по обеспечению контрактов. Также охрана не платила по счетам за тепло и электроснабжение сбытовым компаниям. Годом ранее таких процессов было ещё больше — 33.

В июле 2022 года помимо ещё четырёх действующих договоров с ФКУ "Тамань" на оказание услуг по обеспечению безопасности крымских федеральных трасс, УВО через госзакупки вновь получило контракт на "Оказание услуг по охране (защите) с использованием СИДРК объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. Участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск – Керчь, км 100+990 – км 162+748".

СИДРК — это стационарно-досмотровый радиометрический комплекс, по сути, рентген для автомобилей, выезжающих на мост. Комплекс специально вводился на Крымском мосту, чтобы кратно ускорить процедуру досмотра и точнее определять, везёт ли водитель в кузове что-то запрещённое.

Самые часто встречающиеся претензии к "УВО Минтранса России" выглядят примерно так. Фото © tipworker.com

Как отработал пост охраны сегодня утром, сейчас разбирается следствие, однако беглый анализ отзывов работников "УВО Минтранса России" о своём работодателе удручает. На отзывных сайтах в большом количестве встречаются жалобы на несоблюдение организацией ТК РФ, низкие зарплаты сотрудников, которые "надо поднимать до "выше среднего", отсутствие перевахтовок и прочее. Интересно, что география отзывов — это не какой-то конкретный регион, а вся страна. Особенно достаётся руководству ведомственной охраны в южных областях России.

Количество претензий увеличилось на фоне падения доходов УВО на выполнении госконтрактов. Если в 2017 году — на пике своих заработков — ведомство заключило договоры на 17,7 млрд рублей, то 2021-м портфель контрактов составлял всего 2,5 млрд, а в этом году похудел до 328 миллионов рублей. Изменилось и количество контрактов: с 500 в 2018 году до 125 в этом.

В таблице чётко видно, как сокращалось количество госконтрактов и доходы УВО в течение последних пяти лет. Фото © spark-interfax.ru Почему грузовик должным образом не досматривали на КПП Крымского моста? 0 Охранников и гаишников могли подкупить Это обычная безалаберность, на которую рассчитывали террористы Видимо, так на самом деле была организована безопасность на Крымском мосту Дождёмся результатов следствия