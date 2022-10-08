ВСУ потеряли более 100 военных, провалив наступление на Купянском направлении

ВСУ за сутки потеряли в районе Харькова более 100 бойцов при попытке наступления на Купянском направлении, российские военные успешно отразили все атаки противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении противник силами двух усиленных батальонов предпринял попытки наступления в направлении н.п. Першотравневое и Ягодное Харьковской области. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, два танка, пять БМП и четыре автомобиля", — заявил Конашенков.

В районе Петропавловки под Харьковом в результате массированных ударов ВС РФ по выдвигавшимся резервам ВСУ также было ликвидировано более 110 украинских военных 14-й механизированной бригады и 19-го батальона теробороны, добавил генерал-лейтенант.