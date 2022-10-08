ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 октября 2022, 12:50
4175

ВСУ потеряли более 100 военных, провалив наступление на Купянском направлении

ВСУ за сутки потеряли в районе Харькова более 100 бойцов при попытке наступления на Купянском направлении, российские военные успешно отразили все атаки противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении противник силами двух усиленных батальонов предпринял попытки наступления в направлении н.п. Першотравневое и Ягодное Харьковской области. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, два танка, пять БМП и четыре автомобиля", — заявил Конашенков.

В районе Петропавловки под Харьковом в результате массированных ударов ВС РФ по выдвигавшимся резервам ВСУ также было ликвидировано более 110 украинских военных 14-й механизированной бригады и 19-го батальона теробороны, добавил генерал-лейтенант.

Войска России отразили контратаку ВСУ на Южно-Донецком направлении
Войска России отразили контратаку ВСУ на Южно-Донецком направлении

В Минобороны ранее сообщили, что на Николаевско-Криворожском направлении ВСУ за день потеряли более 240 бойцов. Конашенков подчеркнул, что украинские военные действовали силами трёх батальонных тактических групп, танкового батальона и батальона Нацгвардии, который прибыл с Западной Украины.

BannerImage

Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency

Ирина Фальке
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar