Российская ПВО уничтожила 12 украинских беспилотников, включая один Bayraktar
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 21 снаряд американской системы HIMARS и 12 беспилотников в зоне специальной военной операции. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Сбит в воздухе 21 снаряд американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населённых пунктов Иловайск ДНР, Новая Каховка, Никольское и Каховская ГЭС, а также баллистическая ракета "Точка-У" в районе населённого пункта Червоный Маяк Херсонской области", — отметил Конашенков.
Он также подчеркнул, что военные сумели сбить 12 беспилотников, в числе которых один Bayraktar TB2 в Херсонской области, а также на территории ДНР и ЛНР.
Ранее Лайф сообщал, что Вооружённые силы РФ (ВС РФ) отбили очередные попытки украинских военных наступить на Николаевско-Криворожском направлении в Херсонской области, уничтожив более 240 военнослужащих ВСУ.
ТАСС / Виталий Невар