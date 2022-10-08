Российская ПВО уничтожила 12 украинских беспилотников, включая один Bayraktar

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 21 снаряд американской системы HIMARS и 12 беспилотников в зоне специальной военной операции. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сбит в воздухе 21 снаряд американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населённых пунктов Иловайск ДНР, Новая Каховка, Никольское и Каховская ГЭС, а также баллистическая ракета "Точка-У" в районе населённого пункта Червоный Маяк Херсонской области", — отметил Конашенков.