В эстонском народе нет таких глупых людей, которые согласились бы со словами главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, поприветствовавшего взрыв на Крымском мосту. Об этом в беседе с Лайфом заявил финский политолог Йохан Бекман. По его словам, политик не имел права бросаться такими заявлениями от имени всех соотечественников.

Финский политолог Йохан Бекман прокомментировал слова главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, который поприветствовал взрыв на Крымском мосту. Видео © SHOT

Политолог подчеркнул, что всем финнам стыдно за поведение эстонских властей. По его словам, в их действиях нет никакой политики, кроме как одной ненависти к русским гражданам. Что касается сегодняшнего происшествия на Крымском мосту, то Бекман усомнился в том, что ЧП дело рук только руководства Киева.

"Я не верю, что работали украинские спецслужбы, потому что действовали весьма профессионально. Я думаю, что это британская военная разведка. Они более качественно подготовлены в плане террористических актов. К сожалению, это профессионально сделано, так же как и убийство Дарьи Дугиной", — убеждён эксперт.

Он указал, что Великобритания сейчас играет в очень грязную игру. Бекман пояснил, что в Финляндии сейчас больше думают о том, что будет через пять-десять лет, в то время как западные власти совсем не думают о будущем.