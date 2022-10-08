"Как и в убийстве Дугиной": Финский политолог увидел британский след в подрыве Крымского моста
Финский политолог Бекман увидел британский след в ЧП на Крымском мосту
В эстонском народе нет таких глупых людей, которые согласились бы со словами главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, поприветствовавшего взрыв на Крымском мосту. Об этом в беседе с Лайфом заявил финский политолог Йохан Бекман. По его словам, политик не имел права бросаться такими заявлениями от имени всех соотечественников.
Финский политолог Йохан Бекман прокомментировал слова главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, который поприветствовал взрыв на Крымском мосту. Видео © SHOT
Политолог подчеркнул, что всем финнам стыдно за поведение эстонских властей. По его словам, в их действиях нет никакой политики, кроме как одной ненависти к русским гражданам. Что касается сегодняшнего происшествия на Крымском мосту, то Бекман усомнился в том, что ЧП дело рук только руководства Киева.
"Я не верю, что работали украинские спецслужбы, потому что действовали весьма профессионально. Я думаю, что это британская военная разведка. Они более качественно подготовлены в плане террористических актов. К сожалению, это профессионально сделано, так же как и убийство Дарьи Дугиной", — убеждён эксперт.
Он указал, что Великобритания сейчас играет в очень грязную игру. Бекман пояснил, что в Финляндии сейчас больше думают о том, что будет через пять-десять лет, в то время как западные власти совсем не думают о будущем.
Собеседник Лайфа напомнил о том, что в состав России вошли огромные территории: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. И решение киевских и западных властей именно сейчас устроить провокацию с мостом говорит о том, что "они сошли с ума".
Сегодня на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. Сообщалось, что ЧП обошлось без пострадавших, однако позже стало известно о трёх погибших. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". При этом польские депутаты обрадовались подрыву, а глава МИД Эстонии поздравил украинский спецназ после происшествия.
Кадр из видео / SHOT