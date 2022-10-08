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8 октября, 16:04

В Новой Каховке прогремело не менее восьми взрывов, работает ПВО

В Новой Каховке (Херсонская область) прогремело не менее восьми взрывов, сообщает в телеграм-канале местная администрация.

"В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Четвёртая... Работает ПВО: 8 воздушных взрывов", — говорится в сообщении.

Позднее стало известно, что в результате обстрела ВСУ в городе повреждены жилые дома на улице Гидростроителей. Информация о пострадавших уточняется.

Российская ПВО уничтожила 12 украинских беспилотников, включая один Bayraktar

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Ранее Лайф сообщал, что в результате обстрела Донецка со стороны украинских военных погибли два мирных жителя.

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Артур Белкин

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