В Новой Каховке прогремело не менее восьми взрывов, работает ПВО

В Новой Каховке (Херсонская область) прогремело не менее восьми взрывов, сообщает в телеграм-канале местная администрация.

"В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Четвёртая... Работает ПВО: 8 воздушных взрывов", — говорится в сообщении.

Позднее стало известно, что в результате обстрела ВСУ в городе повреждены жилые дома на улице Гидростроителей. Информация о пострадавших уточняется.