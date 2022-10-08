Холанд забил в десятом матче подряд в составе "Манчестер Сити"
Гол Холанда помог "Манчестер Сити" разгромить "Саутгемптон" в чемпионате Англии
"Манчестер Сити" в домашнем матче десятого тура чемпионата Англии по футболу разгромил "Саутгемптон" со счётом 4:0. Встреча состоялась на стадионе "Этихад".
Хозяева забили по два гола в каждом из таймов. По разу отличились португальский защитник Жуан Канселу, английский хавбек Фил Фоден, алжирский футболист Рияд Махрез и норвежский нападающий Эрлинг Холанд.
22-летний скандинав забивает уже в десяти матчах подряд за «Манчестер Сити». В девяти матчах нынешнего сезона чемпионата Англии Холанд отметился 15 мячами. В прошлом первенстве лучший бомбардир "Манчестер Сити" Кевин Де Брёйне достиг этого показателя по итогам всего чемпионата. Во всех турнирах норвежец поразил ворота соперников 20 раз в 13 встречах.
"Горожане" набрали 23 очка и возглавили турнирную таблицу чемпионата Англии. "Саутгемптон" с семью баллами идёт на 16-й позиции.
Чемпионат Англии по футболу
Премьер-лига. Десятый тур
"Манчестер Сити" – "Саутгемптон" — 4:0
Голы: Канселу 20' (1:0), Фоден 32' (2:0), Махрез 49' (3:0), Холанд 65' (4:0)
Английская премьер-лига