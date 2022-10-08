"Манчестер Сити" в домашнем матче десятого тура чемпионата Англии по футболу разгромил "Саутгемптон" со счётом 4:0. Встреча состоялась на стадионе "Этихад".

Хозяева забили по два гола в каждом из таймов. По разу отличились португальский защитник Жуан Канселу, английский хавбек Фил Фоден, алжирский футболист Рияд Махрез и норвежский нападающий Эрлинг Холанд.

22-летний скандинав забивает уже в десяти матчах подряд за «Манчестер Сити». В девяти матчах нынешнего сезона чемпионата Англии Холанд отметился 15 мячами. В прошлом первенстве лучший бомбардир "Манчестер Сити" Кевин Де Брёйне достиг этого показателя по итогам всего чемпионата. Во всех турнирах норвежец поразил ворота соперников 20 раз в 13 встречах.

"Горожане" набрали 23 очка и возглавили турнирную таблицу чемпионата Англии. "Саутгемптон" с семью баллами идёт на 16-й позиции.