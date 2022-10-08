ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 октября 2022, 15:55

Правительство Японии заявило о планах КНДР провести ракетные пуски или ядерные испытания

Северная Корея может возобновить ракетные пуски или начать испытание ядерного оружия уже на следующей неделе. Об этом сообщает телеканал NHK, ссылаясь на источники в правительстве Японии.

Японские власти утверждают, что "новых провокаций Северной Кореи, включая ракетные пуски или испытание ядерного оружия", можно ожидать к 10 октября или после этой даты, поскольку в стране в этих числах будет отмечаться День основания Трудовой партии Кореи (ТПК).

Южная Корея и США объявили о морских учениях в отместку КНДР
Южная Корея и США объявили о морских учениях в отместку КНДР

Ранее сообщалось, что Северная Корея осуществила новый запуск баллистической ракеты, после этого в Японии сработала экстренная система предупреждения J-Alert. Жителей северной части страны призвали к эвакуации внутрь зданий или под землю. Упала ракета в Тихом океане, в трёх тысячах километров от Японии. Позднее выяснилось, что она пролетела 4,6 тысячи километров, преодолев максимальное за историю расстояние.

BannerImage

Getty Images / Kim Jae-Hwan / SOPA Images / LightRocket

Ирина Фальке
  • Новости
  • КНДР (Северная Корея)
  • Япония
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar