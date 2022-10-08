Правительство Японии заявило о планах КНДР провести ракетные пуски или ядерные испытания
Северная Корея может возобновить ракетные пуски или начать испытание ядерного оружия уже на следующей неделе. Об этом сообщает телеканал NHK, ссылаясь на источники в правительстве Японии.
Японские власти утверждают, что "новых провокаций Северной Кореи, включая ракетные пуски или испытание ядерного оружия", можно ожидать к 10 октября или после этой даты, поскольку в стране в этих числах будет отмечаться День основания Трудовой партии Кореи (ТПК).
Ранее сообщалось, что Северная Корея осуществила новый запуск баллистической ракеты, после этого в Японии сработала экстренная система предупреждения J-Alert. Жителей северной части страны призвали к эвакуации внутрь зданий или под землю. Упала ракета в Тихом океане, в трёх тысячах километров от Японии. Позднее выяснилось, что она пролетела 4,6 тысячи километров, преодолев максимальное за историю расстояние.
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