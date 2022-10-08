Правительство Японии заявило о планах КНДР провести ракетные пуски или ядерные испытания

Северная Корея может возобновить ракетные пуски или начать испытание ядерного оружия уже на следующей неделе. Об этом сообщает телеканал NHK, ссылаясь на источники в правительстве Японии.

Японские власти утверждают, что "новых провокаций Северной Кореи, включая ракетные пуски или испытание ядерного оружия", можно ожидать к 10 октября или после этой даты, поскольку в стране в этих числах будет отмечаться День основания Трудовой партии Кореи (ТПК).