Первый паром с грузовиками отправится из Керчи в Тамань в 20:00
Первый паром с большегрузами на борту отправится из Керчи в Тамань около 20:00 по московскому времени 8 октября. Об этом в эфире "Соловьёв Live" сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
"Я сейчас как раз нахожусь в порту Крым, это Керчь, на паромной переправе, буквально уже паромы в готовности. Где-то через час начнётся погрузка первых большегрузных машин, которые будут перевозиться в порт Кавказ", — отметил Крючков.
Напомним, что сегодня на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в его повреждении. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". Союз страховщиков оценил ущерб в 500 млн рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. В результате подрыва грузовика, по данным СКР, погибло три человека.
Тем временем по Крымскому мосту уже запустили движение автомобилей, а из Симферополя и Севастополя в сторону материковой части РФ отправились первые поезда.
ТАСС / Лев Федосеев