Первый паром с грузовиками отправится из Керчи в Тамань в 20:00

Первый паром с большегрузами на борту отправится из Керчи в Тамань около 20:00 по московскому времени 8 октября. Об этом в эфире "Соловьёв Live" сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

"Я сейчас как раз нахожусь в порту Крым, это Керчь, на паромной переправе, буквально уже паромы в готовности. Где-то через час начнётся погрузка первых большегрузных машин, которые будут перевозиться в порт Кавказ", — отметил Крючков.