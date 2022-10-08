Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту запущено
Аксёнов: Движение автомобилей по Крымскому мосту запустили после ЧП
Автомобильное движение по неповреждённой части Крымского моста в реверсивном режиме уже запущено, сообщил глава республики Сергей Аксёнов. По его словам, спустя два часа через пролив начнёт ходить паром "Керчь-2".
"Начато движение автотранспорта по Крымскому мосту. На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры досмотра. Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу", — написал он в телеграм-канале.
Сегодня на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. Сообщалось, что ЧП обошлось без пострадавших, однако позже стало известно о трёх погибших. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". При этом польские депутаты обрадовались подрыву, а глава МИД Эстонии поздравил украинский спецназ после происшествия.
ТАСС / Сергей Мальгавко