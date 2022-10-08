Водолазы МЧС обследуют подводные конструкции Крымского моста
Водолазы МЧС проводят обследование подводных конструкций Крымского моста, сообщает пресс-служба МЧС России. На месте создан оперативный штаб.
"Для обследования подводных конструкций моста, а также морского дна задействованы водолазы МЧС России", — сообщили в пресс-службе.
Также к ликвидации последствий пожара железнодорожного состава привлечена авиация МЧС России, аэромобильная группировка готова к реагированию. Лайф снял вертолёты над местом взрыва и обрушения части Крымского моста.
Напомним, что сегодня на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, погибло три человека. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". Союз страховщиков оценил ущерб в 500 млн рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.
ТАСС / Стрингер