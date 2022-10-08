НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 октября, 12:25

Водолазы МЧС обследуют подводные конструкции Крымского моста

Водолазы МЧС проводят обследование подводных конструкций Крымского моста, сообщает пресс-служба МЧС России. На месте создан оперативный штаб.

"Для обследования подводных конструкций моста, а также морского дна задействованы водолазы МЧС России", — сообщили в пресс-службе.

Также к ликвидации последствий пожара железнодорожного состава привлечена авиация МЧС России, аэромобильная группировка готова к реагированию. Лайф снял вертолёты над местом взрыва и обрушения части Крымского моста.

СКР показал видео работы криминалистов на месте подрыва Крымского моста

СКР показал видео работы криминалистов на месте подрыва Крымского моста

Напомним, что сегодня на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, погибло три человека. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". Союз страховщиков оценил ущерб в 500 млн рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.


Обложка ©

ТАСС / Стрингер

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров