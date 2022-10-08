Водолазы МЧС обследуют подводные конструкции Крымского моста

"Для обследования подводных конструкций моста, а также морского дна задействованы водолазы МЧС России", — сообщили в пресс-службе.

Также к ликвидации последствий пожара железнодорожного состава привлечена авиация МЧС России, аэромобильная группировка готова к реагированию. Лайф снял вертолёты над местом взрыва и обрушения части Крымского моста.