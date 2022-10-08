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8 октября, 12:25

Рублёв проиграл Циципасу в полуфинале теннисного турнира в Астане

Российский теннисист Андрей Рублёв в полуфинале турнира в Астане проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу со счётом 6:4, 4:6, 3:6. Призовой фонд соревнований Astana Open, проходящих в зале на хардовом покрытии, составляет 1,9 миллиона долларов.

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. За это время российский спортсмен исполнил шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести, отдав сопернику две свои подачи.

Отдал всего два гейма: Медведев разгромил Баутисту Агута на турнире в Астане и теперь сыграет с Джоковичем

Отдал всего два гейма: Медведев разгромил Баутисту Агута на турнире в Астане и теперь сыграет с Джоковичем

В финале Циципас сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и экс-первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Решающий матч турнира состоится в воскресенье, 9 октября.

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АТР

Роман Фейгин

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