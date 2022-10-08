Аксёнов: Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту восстановят до конца дня
Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту будет возобновлено до конца дня, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. Автомобильное сообщение по двум уцелевшим после взрыва полосам уже запущено.
"До конца сегодняшнего дня планируется запустить железнодорожное движение по мосту", — написал Аксёнов в "Телеграме".
Ранее компания-оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым "Гранд сервис экспресс" пообещала 8 октября отправить пять поездов из Симферополя, Евпатории и Севастополя в Москву, Петербург и Кисловодск в соответствии с расписанием.
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ТАСС / Михаил Метцель