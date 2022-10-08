Лайф публикует фото 25-летнего владельца грузовика, взорванного на Крымском мосту
Самир Юсубов. Фото © t.me / SHOT
В Краснодаре проходят обыски в квартире у 25-летнего Самира Юсубова, который значится владельцем красного тягача International Prostar, подрыв которого стал причиной обрушения части Крымского моста. Об этом пишет SHOT со ссылкой на свои источники.
Тягач, который сегодня был подорван на Крымском мосту. Фото © t.me / SHOT
В квартире владельца взорвавшегося грузовика на Крымском мосту идут обыски. Видео © t.me / SHOT
На публикуемых изданием кадрах — лестничная площадка в многоэтажке, куда нагрянули с обыском силовики. Территорию вокруг дома патрулирует полиция. Следователи изъяли из квартиры компьютер. Отец Самира уехал вместе с силовиками, но, по нашим данным, сотрудничать со следствием отказался.
Напомним, сегодня утром, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Предварительно, три человека погибли. Криминалисты СК РФ начали работу на месте диверсии. Проводятся обыски у владельца взорвавшегося большегруза. Также спецслужбы выясняют, как заминированный транспорт въехал на Крымский мост с учётом всех мер безопасности на объекте. Стал известен и маршрут фуры до ЧП.