Василий Егоров стал пятикратным чемпионом России по боксу
Василий Егоров выиграл золотую медаль на чемпионате России по боксу в весовой категории до 51 килограмма. Соревнования проходили в Чите.
В решающем поединке Егоров взял верх над Расулом Салиевым. Этот успех позволил ему стать пятикратным чемпионом России.
Четвёртый раз на первенстве страны победил серебряный призёр Олимпиады в Токио Муслим Гаджимагомедов, ставший лучшим в категории до 92 килограммов. Обладатель бронзовой награды Игр в Японии Имам Хатаев победил в весе до 80 килограммов, став трёхкратным чемпионом России.
Также победителями национального первенства в Чите стали Эдмонд Худоян (весовая категория до 48 кг), Дмитрий Двали (до 54 кг), Эдуард Савин (до 57 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Габил Мамедов (до 63,5 кг), Тархан Идигов (до 67 кг), Игорь Свиридченков (до 71 кг), Павел Сосулин (до 75 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг) и Алексей Дронов (свыше 92 кг).
ТАСС / Данил Айкин