Василий Егоров стал пятикратным чемпионом России по боксу

Василий Егоров выиграл золотую медаль на чемпионате России по боксу в весовой категории до 51 килограмма. Соревнования проходили в Чите.

В решающем поединке Егоров взял верх над Расулом Салиевым. Этот успех позволил ему стать пятикратным чемпионом России.

Четвёртый раз на первенстве страны победил серебряный призёр Олимпиады в Токио Муслим Гаджимагомедов, ставший лучшим в категории до 92 килограммов. Обладатель бронзовой награды Игр в Японии Имам Хатаев победил в весе до 80 килограммов, став трёхкратным чемпионом России.