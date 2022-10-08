Поезда из Крыма и Севастополя отправятся в Москву, Петербург и Кисловодск по расписанию

Транспортная компания "Гранд сервис экспресс" (оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым) пообещала 8 октября отправить пять поездов из Симферополя, Евпатории и Севастополя в Москву, Петербург и Кисловодск в соответствии с расписанием.

"Поезда, отправляющиеся сегодня, планируется отправить по графику: поезд № 28 Симферополь – Москва, отправлением в 17:10; поезд № 8 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением в 17:15; поезд № 166 Симферополь – Москва, отправлением в 20:00; поезд № 426 Симферополь – Кисловодск, отправлением 20:30; поезд № 174 Евпатория – Москва, отправлением 22:20", — говорится в сообщении.

Пассажиров поездов "Таврия", которые были перенаправлены в Анапу, разместят в санаториях и пансионатах, уточнили в "Гранд сервис экспресс", а в место назначения их перевезут, когда движение будет восстановлено.