Под "Прощание славянки": Поезда из Симферополя и Севастополя отправились в Москву
Поезда из Крыма отправились в Москву под "Прощание славянки"
В Крыму возобновилось железнодорожное движение, которое было остановлено в результате взрыва на Крымском мосту. Под марш "Прощание славянки" поезда отправились из Севастополя и Симферополя в направлении Москвы.
Поезда из Крыма отправились в Москву. Видео © Telegram / ФГУП "КЖД" — Крымская железная дорога
"Поезда из Севастополя и Симферополя отправились по графику", — говорится в сообщении ФГУП "КЖД" — Крымская железная дорога.
Кроме того, "Гранд сервис экспресс" возобновил продажу билетов на поезда в Крым с отправлением 9 октября.
Ранее компания-оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым "Гранд сервис экспресс" пообещала 8 октября отправить пять поездов из Симферополя, Евпатории и Севастополя в Москву, Петербург и Кисловодск в соответствии с расписанием. Также и глава Крыма Сергей Аксёнов заверял, что железнодорожное сообщение по Крымскому мосту восстановят до конца дня.
Telegram / ФГУП "КЖД" — Крымская железная дорога