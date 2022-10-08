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8 октября, 14:52

Под "Прощание славянки": Поезда из Симферополя и Севастополя отправились в Москву

Поезда из Крыма отправились в Москву под "Прощание славянки"

В Крыму возобновилось железнодорожное движение, которое было остановлено в результате взрыва на Крымском мосту. Под марш "Прощание славянки" поезда отправились из Севастополя и Симферополя в направлении Москвы.

Поезда из Крыма отправились в Москву. Видео © Telegram / ФГУП "КЖД" — Крымская железная дорога

"Поезда из Севастополя и Симферополя отправились по графику", — говорится в сообщении ФГУП "КЖД" — Крымская железная дорога.

Кроме того, "Гранд сервис экспресс" возобновил продажу билетов на поезда в Крым с отправлением 9 октября.

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Ранее компания-оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым "Гранд сервис экспресс" пообещала 8 октября отправить пять поездов из Симферополя, Евпатории и Севастополя в Москву, Петербург и Кисловодск в соответствии с расписанием. Также и глава Крыма Сергей Аксёнов заверял, что железнодорожное сообщение по Крымскому мосту восстановят до конца дня.

Обложка ©

Telegram / ФГУП "КЖД" — Крымская железная дорога

Николь Вербер

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