Под "Прощание славянки": Поезда из Симферополя и Севастополя отправились в Москву

В Крыму возобновилось железнодорожное движение, которое было остановлено в результате взрыва на Крымском мосту. Под марш "Прощание славянки" поезда отправились из Севастополя и Симферополя в направлении Москвы.

Поезда из Крыма отправились в Москву. Видео © Telegram / ФГУП "КЖД" — Крымская железная дорога

"Поезда из Севастополя и Симферополя отправились по графику", — говорится в сообщении ФГУП "КЖД" — Крымская железная дорога.