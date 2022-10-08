Минэнерго: Крым, Херсон и Запорожье стабильно обеспечены энергоресурсами

В пресс-службе Минэнерго России заявили, что ведомство держит на контроле ситуацию с обеспечением энергоресурсами Крыма, Запорожья и Херсонской области. Риска дефицита там нет.

"Ситуация с топливообеспечением, газо- и электроснабжением потребителей стабильная, регионы обеспечены всеми необходимыми энергоресурсами. Запасы топлива в регионах находятся на достаточном уровне для удовлетворения спроса, рисков дефицита нет", — сказано в сообщении.

Действия специалистов топливно-энергетического комплекса скоординированы, организовано информационное взаимодействие по вопросам работы отрасли в Крыму и новых регионах России.