Минэнерго: Крым, Херсон и Запорожье стабильно обеспечены энергоресурсами
В пресс-службе Минэнерго России заявили, что ведомство держит на контроле ситуацию с обеспечением энергоресурсами Крыма, Запорожья и Херсонской области. Риска дефицита там нет.
"Ситуация с топливообеспечением, газо- и электроснабжением потребителей стабильная, регионы обеспечены всеми необходимыми энергоресурсами. Запасы топлива в регионах находятся на достаточном уровне для удовлетворения спроса, рисков дефицита нет", — сказано в сообщении.
Действия специалистов топливно-энергетического комплекса скоординированы, организовано информационное взаимодействие по вопросам работы отрасли в Крыму и новых регионах России.
Сегодня на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По предварительным данным, три человека погибли. Президент России Владимир Путин поручил создать комиссию в связи с ЧП и заслушал доклады ряда политиков. В свою очередь в Минпромторге заявили, что Крым обеспечен всеми необходимыми товарами.
ТАСС / Алёна Попова