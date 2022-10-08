Евросоюз отказался признать законным переход ЗАЭС под контроль России

В Евросоюзе назвали незаконным переход Запорожской АЭС под управление России. Об этом сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, станция должна быть возвращена Украине и на ней следует обеспечить усиленное присутствие представителей МАГАТЭ.