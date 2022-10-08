Евросоюз отказался признать законным переход ЗАЭС под контроль России
Глава дипломатии ЕС Боррель осуждает переход ЗАЭС под контроль России
В Евросоюзе назвали незаконным переход Запорожской АЭС под управление России. Об этом сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, станция должна быть возвращена Украине и на ней следует обеспечить усиленное присутствие представителей МАГАТЭ.
"ЕС решительно осуждает и не признаёт аннексию со стороны России Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Следовательно, указ о захвате АЭС является незаконным и юридически недействительным", — сказал он.
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС. Российскую компанию по эксплуатации станции возглавил Олег Романенко. Бывший гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины, после чего его выдворили за пределы региона.
ТАСС / AP