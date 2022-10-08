Washington Post: За взрывом на Крымском мосту стоят спецслужбы Украины
Газета The Washington Post подтверждает, что за терактом на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы. Об их причастности к взрыву изданию сообщил представитель правительства Незалежной. Однако официального заявления Киев пока не сделал.
"Киев воздержался от заявления о том, что он несёт за это ответственность, несмотря на то что высокопоставленные чиновники насмехались над Москвой", — пишет WP.
Ранее пользователи Twitter предостерегли Минобороны Украины от ликований из-за подрыва Крымского моста. По мнению пользователей, Киев подписал себе приговор. Многие открыто поддержали Москву, а кто-то отметил, что "возмездие будет горьким".
ТАСС / Моя Феодосия