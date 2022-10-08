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8 октября, 14:43

Washington Post: За взрывом на Крымском мосту стоят спецслужбы Украины

Газета The Washington Post подтверждает, что за терактом на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы. Об их причастности к взрыву изданию сообщил представитель правительства Незалежной. Однако официального заявления Киев пока не сделал.

"Киев воздержался от заявления о том, что он несёт за это ответственность, несмотря на то что высокопоставленные чиновники насмехались над Москвой", — пишет WP.

Почему Украина запустила сценарий Судного дня, подорвав Крымский мост

Почему Украина запустила сценарий Судного дня, подорвав Крымский мост

Ранее пользователи Twitter предостерегли Минобороны Украины от ликований из-за подрыва Крымского моста. По мнению пользователей, Киев подписал себе приговор. Многие открыто поддержали Москву, а кто-то отметил, что "возмездие будет горьким".

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ТАСС / Моя Феодосия

Ирина Фальке

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