Захарова: Поступающие от США сигналы сочетают воинственность и намёки на диалог

Официальный представитель МИД России Мария Захарова увидела в сигналах, поступающих в последнее время от Вашингтона, провокационную воинственность и намёки на возможность диалога. Об этом говорится на сайте министерства.

"Поступающие в последние дни от администрации США публичные сигналы в контексте происходящего на Украине сочетают в себе провокационную воинственность и сумбурные намёки на возможность соответствующего российско-американского диалога", — сказала она.

Дипломат напомнила о заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена, который, по её словам, на этот счёт "отметился невнятицей".

"Он заявил, что США будут готовы отреагировать, если Москва проявит "сколько-нибудь серьёзные намерения". Между тем ещё пару недель назад он начисто отрицал саму возможность поиска дипломатического решения", — указала Захарова.

При этом главным она назвала реальные шаги американцев и их сателлитов, которые, к сожалению, кардинально противоречат "претендующей на миролюбие показной риторике". Наращиваются поставки вооружений киевскому режиму, растёт число западных наёмников и инструкторов, подчеркнула дипломат.

"США всё глубже втягиваются в многоплановую поддержку своих клиентов в Киеве. И это на фоне безумных призывов [украинского лидера] Владимира Зеленского к своим хозяевам нанести по России превентивный ядерный удар", — добавила она.