Сирия потребовала вывести военный контингент США из страны

Министерство иностранных дел Сирии потребовало от США немедленно вывести вооружённые силы с территории страны и прекратить поддержку террористических формирований. Об этом сказано в заявлении внешнеполитического ведомства, распространённом SANA.

"Вопиющая практика Соединённых Штатов Америки по разграблению сирийской нефти с вывозом её через границу на север Ирака представляет собой пиратство и попытку вернуться в устаревшие колониальные времена", — сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что незаконное присутствие бойцов США и "использование Вашингтоном наёмников для осуществления своих целей противоречит международному праву". Также там напомнили о том, что Дамаск имеет право взыскать компенсацию с Америки за причинённые убытки.

Ранее Лайф рассказывал, что в Сирии активизировались поддерживаемые США боевики. Также известно, что несколько дней назад на северо-востоке Сирии в районе города Камышлы начались вооружённые столкновения после высадки десанта США. Согласно заверениям Америки, высадка десанта была произведена для ликвидации одного из членов террористической группировки ИГИЛ*. Однако в результате американские военные убили обычного пастуха. Кроме того, они также похитили нескольких членов союзных сирийской армии сил.