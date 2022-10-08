НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 октября, 14:13

Вышедшего из комы Пашу Техника выписали из больницы

Недавно вышедший из комы российский музыкант и один из основателей группы Kunteynir Паша Техник уже выписался из больницы, в которую ранее попал из-за употребления наркотиков.

Паша Техник выписался из больницы. Видео © Telegram / Паша Техник

"Всё норм с ним и далее давайте эту тему закроем. Главное, что жив-здоров", — пишут его близкие в телеграм-канале.

При этом сам Техник на кадрах обещает взяться за ум и говорит, что больше никогда в жизни не станет употреблять наркотики.

Госпитализация рэпера Паши Техника попала на видео

Госпитализация рэпера Паши Техника попала на видео

Вчера стало известно, что Паша Техник находится в коме после вечеринки, которая прошла днём ранее. Во время шумного вечера рэпер вместе с друзьями употреблял ряд запрещённых веществ. При этом у Техника за последний месяц уже было несколько приступов эпилепсии. Его бывшая жена Ева Карицкая пообещала засудить тех, кто был вместе с ним на вечеринке и чуть не отправил на тот свет. А нынешняя избранница музыканта призналась, что в его крови действительно было обнаружено большое количество запрещённых веществ.

Обложка ©

VK / Паша Техник | Pasha Technique

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров