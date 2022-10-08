Вышедшего из комы Пашу Техника выписали из больницы

При этом сам Техник на кадрах обещает взяться за ум и говорит, что больше никогда в жизни не станет употреблять наркотики.

Вчера стало известно, что Паша Техник находится в коме после вечеринки, которая прошла днём ранее. Во время шумного вечера рэпер вместе с друзьями употреблял ряд запрещённых веществ. При этом у Техника за последний месяц уже было несколько приступов эпилепсии. Его бывшая жена Ева Карицкая пообещала засудить тех, кто был вместе с ним на вечеринке и чуть не отправил на тот свет. А нынешняя избранница музыканта призналась, что в его крови действительно было обнаружено большое количество запрещённых веществ.