В Италии назвали Зеленского "Франкенштейном, вышедшим из-под контроля создателей"

По его мнению, Зеленскому слишком долго позволяли "делать и говорить всё". В качестве примера журналист привёл его выступление в греческом Парламенте с боевиком из "Азова"*, на которое никто должным образом не отреагировал. Главред вспомнил и о распространении фейков о российских ракетах над Запорожской АЭС, пытках и требованиях отказаться от российского газа. На эти и многие другие моменты также не последовало никакой реакции, подчеркнул Травальо.