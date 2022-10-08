В Италии назвали Зеленского "Франкенштейном, вышедшим из-под контроля создателей"
Итальянский журналист Травальо назвал Зеленского "вышедшим из-под контроля Франкенштейном"
Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Zuma / Planet Pix via ZUMA Press Wire
Украинский лидер Владимир Зеленский "вышел из-под контроля своих создателей", считает главный редактор итальянской газеты Fatto Quotidiano Марко Травальо.
По его мнению, Зеленскому слишком долго позволяли "делать и говорить всё". В качестве примера журналист привёл его выступление в греческом Парламенте с боевиком из "Азова"*, на которое никто должным образом не отреагировал. Главред вспомнил и о распространении фейков о российских ракетах над Запорожской АЭС, пытках и требованиях отказаться от российского газа. На эти и многие другие моменты также не последовало никакой реакции, подчеркнул Травальо.
"Как будто мы не можем претендовать на то, чтобы союзник, которого мы финансируем и вооружаем, вёл себя более цивилизованно, чем враг, с которым он борется. Сейчас, когда США раскрыли, что Киев совершил террористический акт в отношении 29-летней женщины [российской журналистки Дарьи Дугиной], понимаешь, что Франкенштейн вышел из-под контроля своих американских и европейских создателей", — указал он.
Ранее Владимир Зеленский заявил о необходимости нанести по России превентивный удар, чтобы не допустить использования ею ядерного оружия. Это высказывание вызвало широкий резонанс. Так, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президенту Украины стоит сделать "превентивную трепанацию черепа", а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это "призывом к мировой войне". Однако позднее Зеленский поспешил откреститься от своих слов о "превентивных ударах" по России.
* Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ.