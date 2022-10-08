Немцы послали Зеленского "к чёрту на кулички" из-за его опасной игры

Обозреватель издания Die Welt Жак Шустер выразил уверенность в том, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в прямом вмешательстве сил НАТО и Германии в конфликт с Россией. Такие намерения украинского лидера возмутили читателей, уставших от его поведения.

"О, правда? А я очень заинтересован, чтобы Зеленский отправился далеко и надолго к чёрту на кулички!" — написал Rolf R.

"После вчерашнего призыва к превентивному удару самого последнего фаната Украины должно было осенить", — заявила Daniela S.

Другие же считают, что среди немецких политиков есть недовольные эскалационной политикой Зеленского, однако они боятся подозрений в симпатиях к президенту РФ Владимиру Путину.

"В ведущих политических кругах люди просто боятся, что их сочтут так называемыми "сторонниками Путина", если они поставят этого Зеленского на место", — заметила Angelika H.