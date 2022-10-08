Немцы послали Зеленского "к чёрту на кулички" из-за его опасной игры
Читатели Die Welt призвали страны Запада поставить Зеленского на место
Обозреватель издания Die Welt Жак Шустер выразил уверенность в том, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в прямом вмешательстве сил НАТО и Германии в конфликт с Россией. Такие намерения украинского лидера возмутили читателей, уставших от его поведения.
"О, правда? А я очень заинтересован, чтобы Зеленский отправился далеко и надолго к чёрту на кулички!" — написал Rolf R.
"После вчерашнего призыва к превентивному удару самого последнего фаната Украины должно было осенить", — заявила Daniela S.
Другие же считают, что среди немецких политиков есть недовольные эскалационной политикой Зеленского, однако они боятся подозрений в симпатиях к президенту РФ Владимиру Путину.
"В ведущих политических кругах люди просто боятся, что их сочтут так называемыми "сторонниками Путина", если они поставят этого Зеленского на место", — заметила Angelika H.
"Вы должны дать понять Зеленскому, что вся поддержка прекратится, если он продолжит свою опасную игру. Он должен, наконец, начать серьёзные переговоры", — написал Max S.
Ранее Владимир Зеленский заявил о необходимости нанести по России превентивный удар, чтобы не допустить использования ею ядерного оружия. Это высказывание вызвало широкий резонанс. Так, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президенту Украины стоит сделать "превентивную трепанацию черепа", а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это "призывом к мировой войне".
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