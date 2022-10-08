Кудерметова потерпела поражение в полуфинале теннисного турнира в Тунисе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в полуфинале турнира в тунисском Монастире проиграла Ализе Корне из Франции со счётом 4:6, 3:6. Призовой фонд соревнований Jasmin Open Monastir, проходящих на хардовом покрытии, составляет 252 тысячи долларов.

Встреча продолжалась один час 44 минуты. За это время россиянка допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из 11, отдав французской теннисистке четыре свои подачи.