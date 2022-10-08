МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы Илью Пономарёва
Илья Пономарёв. Фото © ТАСС / Serg Glovny
Экс-депутат Госдумы 5-го и 6-го созывов Илья Пономарёв объявлен в розыск по уголовному делу, соответствующая информация появилась в базе МВД России.
"Пономарёв Илья Владимирович, 6 августа 1975 года рождения, место рождения РФ, город Москва. Разыскивается по статье УК РФ", — говорится в сообщении.
В конце августа Коптевский суд Москвы заочно арестовал экс-депутата Госдумы Илью Пономарёва по делу о распространении заведомо ложной информации о ВС России. Ему грозит до десяти лет заключения.