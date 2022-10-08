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8 октября, 13:54

МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы Илью Пономарёва

<p>Илья Пономарёв. Фото © ТАСС / Serg Glovny</p>

Илья Пономарёв. Фото © ТАСС / Serg Glovny

Экс-депутат Госдумы 5-го и 6-го созывов Илья Пономарёв объявлен в розыск по уголовному делу, соответствующая информация появилась в базе МВД России.

"Пономарёв Илья Владимирович, 6 августа 1975 года рождения, место рождения РФ, город Москва. Разыскивается по статье УК РФ", — говорится в сообщении.

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В конце августа Коптевский суд Москвы заочно арестовал экс-депутата Госдумы Илью Пономарёва по делу о распространении заведомо ложной информации о ВС России. Ему грозит до десяти лет заключения.

Матвей Шандрыголов

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