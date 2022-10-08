Макрон призвал Байдена к осторожности после слов о ядерной угрозе

Когда речь заходит о ядерном вооружении, необходимо проявлять осторожность. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ответ на заявление американского коллеги Джо Байдена о том, что миру грозит "ядерный армагеддон".

"Я всегда отказывался участвовать в политических выдумках, особенно когда речь идёт о ядерном оружии. В этом вопросе мы должны быть очень осторожны", — приводит его слова британское издание Daily Mail.

Ранее Байден заявил, что мир сейчас впервые со времён Карибского кризиса столкнулся с прямой угрозой применения ядерного оружия. При этом он признался, что не может представить ситуацию, при которой задействование ядерного оружия "не закончилось бы армагеддоном". Его слова озадачили даже американских силовиков. После его речи официальные представители Белого дома начали убеждать американцев и союзников, что у президента нет никаких новых разведданных, свидетельствующих о приближении ядерной войны.