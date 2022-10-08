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8 октября, 13:41

Двухметровый медведь насмерть задрал женщину-повара на Сахалине

В Тымовском районе Сахалинской области медведь задрал женщину-повара, работавшую на лесозаготовительной базе. Об этом говорится в сообщении Агентства лесного и охотничьего хозяйства региона.

"Сегодня в Тымовском районе, на лесозаготовительном участке, примерно в два часа дня медведь напал на женщину, которая впоследствии скончалась от полученных ранений. Трагедия случилась в Тауланском участковом лесничестве", — отмечается в публикации.

Напавший медведь был более двух метров ростом, а его возраст около пяти-шести лет. Позже он был отстрелян. На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства случившегося.

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Ранее Лайф сообщал, что в индийском штате Раджастхан медведь-губач растерзал 80-летнего мужчину на глазах у его дочери.

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ТАСС / Лев Федосеев

Артур Белкин

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