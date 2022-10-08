"В шаге от рабства": США предрекли превращение в страну третьего мира

США и другие страны Запада в скором будущем могут превратиться в страны третьего мира из-за действий своих политиков и правящих элит. Соответствующая статья автора Эрика Аттера вышла на портале American Thinker.

"Как быстро первый мир может стать третьим. Как быстро люди могут превратиться из ханжеских лицемеров, сигнализирующих о добродетели, в реалистов, пытающихся выжить. <...> Мы наблюдаем трагическое начало всех этих явлений сейчас в Европе, Америке и большинстве западных стран. По иронии судьбы — или, возможно, нет — кажется, что длительные периоды беспрецедентного процветания сеют семена возможного упадка", — отмечает Аттер.

По мнению автора публикации, такие явления происходят на фоне капитализма свободного рынка, а причиной кризиса Запада могут стать действия властей, которые попросту никак не заботятся о людях. Как утверждает Аттер, сейчас западный мир движется по траектории, намеченной шотландским судьёй, писателем и историком Александром Фрейзером Титлером. Тот утверждал, что народы проходят путь от рабства к духовной вере, от духовной веры — к великому мужеству, от великого мужества — к свободе, от свободы — к изобилию, от изобилия — к эгоизму, от эгоизма — к апатии, от апатии — к зависимости, а от зависимости — обратно к рабству.

"Мы сейчас на седьмом шаге. Будем надеяться, что мы не сделаем следующий шаг — в рабство... Как бы часто и настойчиво демократы ни призывали нас сделать именно это", — добавил автор публикации.