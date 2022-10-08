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8 октября, 14:09

Сальдо: Запасов топлива в Херсонской области хватит надолго

Запасов топлива в Херсонской области хватит на длительный период, ЧП на Крымском мосту не повлияет на поставки необходимой продукции. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире канала "Россия 24".

"Запасов топлива в Херсонской области достаточно на длительный период", — сказал он.

Сальдо добавил, что взрыв на Крымском мосту не должен отразиться на ежедневных поставках в Херсонскую область, и напомнил о предыдущих терактах ВСУ на мостах в районе Херсона.

"И это, конечно, усложнило логистику, но никак не повлияло на ассортимент тех продуктов, медикаментов, всего остального, что требуется людям", — уточнил врио губернатора региона.

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Ранее стало известно, что в Крым и на Херсонщину могут начать поставлять товары через Донбасс. Замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов отметил, что жители региона обеспечены продуктами, несмотря на приостановку движения по Крымскому мосту.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Ирина Фальке

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