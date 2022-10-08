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8 октября, 14:14

Московское "Динамо" потерпело второе поражение в КХЛ после шести побед подряд

Московское "Динамо" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ уступило уфимскому "Салавату Юлаеву". Встреча завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 3:2.

Башкирская команда к 43-й минуте вела с преимуществом в две шайбы благодаря голам Райана Мерфи и Алексея Пустозёрова. Бело-голубым удалось перевести игру в овертайм, в концовке отличились Павел Кудрявцев и Максим Джиошвили. Автором решающего броска в серии буллитов стал Николай Кулёмин.

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Динамовцы потерпели второе поражение подряд после завершения шестиматчевой победной серии. С 24 очками столичный клуб занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Салават Юлаев" набрал 20 баллов и поднялся на третью позицию на Востоке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" – "Динамо" (Москва) — 3:2 (по буллитам)

Шайбы: Мерфи 19' (1:0), Пустозёров 43' (2:0), Кудрявцев 57' (2:1), Джиошвили 60' (2:2)

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ХК "Динамо"

Роман Фейгин

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