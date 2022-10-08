Московское "Динамо" потерпело второе поражение в КХЛ после шести побед подряд

Башкирская команда к 43-й минуте вела с преимуществом в две шайбы благодаря голам Райана Мерфи и Алексея Пустозёрова. Бело-голубым удалось перевести игру в овертайм, в концовке отличились Павел Кудрявцев и Максим Джиошвили. Автором решающего броска в серии буллитов стал Николай Кулёмин.