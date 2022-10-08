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8 октября, 14:18

Сотрудники крупнейших во Франции НПЗ снова объявили забастовку

Во Франции начались забастовки у объектов компаний TotalEnergies и ExxonMobil

Во Франции вновь начались забастовки на объектах энергетических компаний TotalEnergies и ExxonMobil. Сотрудники нефтеперерабатывающих предприятий и топливохранилищ начали протестовать на фоне сохраняющейся проблемы дефицита топлива на автозаправках страны, пишет Agence France-Presse со ссылкой на профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT).

Работу приостановили три из шести нефтеперерабатывающих заводов: крупнейший НПЗ TotalEnergies, расположенный в Нормандии, и два НПЗ ExxonMobil. В эти выходные не работает и топливохранилище в коммуне Гранпьюи-Бэйи-Карруа (департамент Сена-и-Марна) около Парижа.

Известно, что на НПЗ TotalEnergies близ Лиона в отделе отгрузки на утренней смене было "100% забастовщиков". Обычно в сутки топливом и нефтепродуктами загружается от 250 до 300 машин и от 30 до 50 железнодорожных вагонов, однако сейчас это невозможно из-за забастовок. При этом сам завод продолжает работу. А в ExxonMobil число бастующих составляло около 70%.

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Кстати, ранее Лайф писал, что глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне выступил против потолка цен на нефть из России. Охарактеризовывая эту инициативу на форуме Energy Intelligence в Лондоне, он заявил, что данное решение — это плохая идея.

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ТАСС / EPA / SEBASTIEN NOGIER

Николь Вербер

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